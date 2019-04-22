“استقبل حالا” تردد قناة طيور الجنة للاطفال الجديد على النايل سات 2019 تحديث ايريل

تزداد قنوات الأطفال على القمر المصري النايل سات بين الحين والأخر، لكن لا زالت قناة طيور الجنة محافظة على مكانها وسط باقي القنوات وحاصلة على ثقة عدد كبير من الآباء، الذين يطمئنون على أطفالهم عند تشغيلها، لهذا من خلال المقالة التالية سنتعرف على تردد قناة طيور الجنة الخاصة بالأطفال على القمر نايل سات لعام 2019.

وتقوم قناة طيور الجنة بعرض العديد من الأغاني الخاصة بالطفل، وتلك الأغاني تساعد الطفل على الإدراك ببعض الأشياء الهامة مثل الألوان وأسماء الحيوانات، وتكون بداية لتعليم الطفل بعض الأساسيات والمهارات، كما تساعد القناة على لفت انتباه الطفل وجعل تركيزه منصب عليها، وهذا ما يبحث عنه الأباء خاصة في بعض الأوقات الذين يحتاجون فيها إلي الهدوء النسبي.

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تردد قناة طيور الجنة

لاستقبال تردد قناة طيور الجنة الخاصة بالطفل العربي عبر القمر نايل سات يمكنكم استخدام التردد الذي بالجدول بالأسفل مع التوضيح أن معدل الترميز هو 27500.

التردد الاستقطاب معامل الخطأ 11315 V 3/4

ويستطيع أى شخص ألتقاط تردد قناة طيور الجنة من داخل مصر والوطن العربي بإشارة قوية بأي حجم للطبق حتي إذا كان 70 سم.

قناة طيور الجنة أحد أشهر القنوات الخاصة بالأطفال وتقدم العديد من الإغاني التي تلفت أنتباه الطفل خاصة في سن صغير.