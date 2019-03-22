استقبل تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على النايل سات التي تذيع مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي

قناة أبو ظبي الرياضية 1 هي واحدة من أفضل القنوات الرياضية على النايل سات، تقدم القناة اليوم مباراة الوحدة والأهلى دبي المباراة الأخيرة في بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي التي بدأت في سبتمبر الماضي، لذلك نقدم لكم اليوم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 حتى يستطيع جميع المشاهدين متابعة المباراة بدون مواجهة أي مشكلة في بث القناة، القناة لا تقدم فقط مباريات كرة القدم،ولكنها تقدم العديد من البرامج الأخرى التي تهتم برياضات أخرى.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على النايل سات

قناة أبو ظبي الرياضية 1 متاحة لجميع المشاهدين على قمر النايل سات ضمن باقة قنوات أبو ظبي الشهيرة على النايل سات، في الجدول التالي تردد القناة لجميع المشاهدين :

اسم القناة ad sport 1 التردد 12226 الاستقطاب h

بعد تنزيل تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات تستطيع مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي المباراة النهائية اليوم، إلى جانب مشاهدة تحليل لكل أحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي قبل، وبعد المباراة.