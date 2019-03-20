تردد قناة حنبعل الجديد 2019 على النايل سات.. التي تعرض بث مباشر لمسلسل ارطغرل

تردد قناة حنبعل الجديد 2019 على النايل سات، هو ما يبحث عن الكثير من الناس هذه الأيام، خاصة بعد قيام القناة بعرض مسلسل قيامة ارطغرل، وهو يحظى بنسبة مشاهدة عالية، وقناة حنبعل هي قناة تونسية متنوعة، افتتحت أول مرة عام 2005 من رجل الأعمال التونسي نصرة، لذلك سنقدم لك عزيزي الزائر التردد الجديد لقناة حنبعل 2019.

وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات، وحظت القناة بنسبة مشاهدة عالية مؤخرا، خاصة بعد توقف قنوات mbc عن عرض المسلسلات التركية، ليتجه المشاهدون لكافة القنوات التي تعرض المسلسلات التركية، وكان على رأسهم قناة حنبعل، والتي اشتهرت أيضا بعرضها لمسلسل وادي الذئاب، وهو من المسلسلات الاكشن، التي حظت بنسبة متابعة عالية داخل تركيا وخارجها.

تردد قناة حنبعل على النايل سات

تبث القناة برامجها ومسلسلاتها بشكل مجاني، ولا يلزم الاشتراك بها لمشاهدتها، بل يكفي ظبط التردد الخاص بها على جهازكم، ثم مشاهدتها بجودة جيدة.

التردد الاستقطاب الترميز 11657 عمودي 27500

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برامج قناة حنبعل

تقدم القناة الكثير من البرامج المتنوعة، التي تهم المشاهد التونسي والعربي، وتختلف تخصصاتها ومواضيعها، ويقدم البرامج نخبة مميزة من الإعلاميين، من هذه البرامج:

برنامج دارنا.

برنامج يحدث في تونس اليوم.

برنامج بالمكشوف.

برنامج على الطريق.

برنامج المسامح كريم.

برنامج أما بعد.

المسلسل التركي قيامة ارطغرل.

المسلسل التركي وادي الذئاب.

المسلسل التركي صدفة.

مسلسل ارطغرل على قناة حنبعل

تبث قناة حنبعل المسلسل التركي قيامة ارطغرل، وهو يحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويتناول قصة القائد العظيم ارطغرل، وبدايات تأسيس الدولة العثمانية، ومحاول تأسيسه لحكم أبنه عثمان لاحقا، يعرض الآن الجزء الخامس كعرض أول على قناة trt1، ويعرض أيضا على موقع النور مترجم، ويعرض على قناة دعوة يوم الخميس الساعة الثامنة مساء.

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل على قناة حنبعل

يعرض مسلسل ارطغرل في الساعة الثامنة ونصف مساء بتوقيت تونس. يعرض مسلسل ارطغرل على قناة حنبعل في الساعة التاسعة ونصف بتوقيت مصر. يمكن مشاهدة المسلسل كبث مباشر من موقع قناة حنبعل الرسمي.

بث مباشر قناة حنبعل

تقدم قناة حنبعل بث مباشر، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، حيث تقدم القناة بث مباشر لمسلسل ارطغرل، وكل برامجها، وستجد في الموقع الحلقات الإرشيفية لكل برامجها، ومسلسل وادي الذئاب، ومسلسل صدفة، يمكنك متابعة البث المباشر من هنا.