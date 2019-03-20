“تحديث” تردد قناة الحلبة 2019 Alhalaba الجديد على نايل سات شاهد تحديث مارس 2019

لعشاق المصارعة الحرة، نقدم لكم تردد الحلبة الجديد على النايل سات، وحل مشاكل تقطيع الإشارة على بعض الرسيفرات، قناة الحلبة هي قناة متخصصة في عرض المصارعة الحرة بالتعليق العربي، حيث تعرض القناة عروض الرو وسماك داون الأسبوعية، وعروض wwe الشهرية، بالإضافة لعرضها كلاسيكات أهم مبارزات نجوم المصارعة خلال السنوات الماضية.

واشتهرت قناة الحلبة بتعليقها المميزة على مواجهات المصارعة حرة، والمعلق الشهير “محمود فتحي” الذي أرتبط اسمه بها منذ انطلاقتها، حيث تميز بالتعليق الفكاهي الذي لقى استحسان الملايين من مشاهدي القناة، ليصبح أحد أشهر المعلقين على المصارعة في الوقت الحالي بعد رحيل المرحوم ممدوح فرج.

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تردد قناة الحلبة

القمر الصناعي التردد الجديد معدل الترميز النايل سات 11602 أفقي 27500 3/4

ويمكن من خلال التردد أعلاه الحصول على أعلى إشارة ممكنة لقناة الحلبة في جميع الدول العربية، وتبث القناة بشكل مجاني على المدار المجاور للنايل سات، ويمكن استقبالها بسهولة عبر القمر المصري على جميع أنواع الرسيفرات العادية والفائقة الجودة.

قمنا بتوفير التردد الصحيح الخاص بقناة الحلبة عبر القمر الصناعي نايل سات، اذا حدث أي تغيير به سنقوم بإضافته عبر تلك المقالة.