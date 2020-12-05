شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين محاولة إرهابي إسرائيلي إحراق كنيسة الجثمانية في القدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة الجثمانية بالقدس المحتلة، من قبل إرهابي إسرائيلي حاول إضرام النار بالكنيسة ما تسبب في إلحاق أضرار بها أمس الجمعة.

وأكد الأزهر - في بيان اليوم - أن هذا العمل البغيض ينطلق من فكر إرهابي متطرف يقوم على كراهية الآخر واستباحة مقدساته ودمه وعرضه، وهو فكر مريض يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين ولا يقل خطورة عن تنظيم داعش وأخواته، ولا بد من مواجهته ومنعه انتشاره، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والمحاربة الجادة الصادقة للإرهاب وإدانة الأعمال الإرهابية وتصنيفها بمعيار مستقيم لا يعوج لديانة الجاني ولا المجني عليه.

وأعرب الأزهر عن أسفه لمرور خبر مثل هذا مرور الكرام على المجتمع الدولي وإعلامه ووكالاته، مؤكدا أن السكوت عن إدانته تجسيد واقعي لسياسة الكيل بمكيالين، تلك السياسة الجائرة التي يولد من رحمها الإرهاب وينطلق في الأرض فسادًا وتدميرًا.

جدير بالذكر انه وفقا لشرطة الاحتلال الاسرائيلي فقد اعلنت بأن وحداتها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 49 عاما قام بسكب سائلا قابلا للاشتعال داخل الكنيسة مشيرة إلى وجود أضرار.

بينما قالت وكالة معا الفلسطينية أن مستوطنا اقتحم الكنيسة وقام بسكب المواد المشتعلة داخلها ثم أضرم النيران ، مما أدى إلى احتراق عدة مقاعد قبل التصدي اليه من قبل الفلسطينيين قبل اعتقاله.

وقد بنيت كنيسة الجثمانية فى الفترة من عام 1919 إلى 1924 بدعم مالي من عدة بلدان مختلفة وتسمى ايضا بكنيسة كل الأمم او كنيسة الكرب.