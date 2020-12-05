شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ المرحلة الرئيسية لـ«ميدوزا- 10» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير دفاع اليونان وممثلو وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصرى- اليونانى- القبرصى «ميدوزا- 10»، بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة «الأفرع الرئيسية»، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمصر، بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية.

وبدأت المرحلة الرئيسية بتقديم عرض تفصيلى على متن حاملة المروحيات «أنور السادات» تتضمن عرض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة، علاوة على عرض المخطط الزمنى لتنفيذ الأنشطة خلال المرحلة الرئيسية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة والحضور تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة في التدريب تضمنت تنفيذ قذف جوى ضد عدد من الأهداف المُعادية على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام، وتنفيذ رماية مدفعية للوحدات البحرية بالأعيرة المختلفة ضد الأهداف غير النمطية أظهرت مدى ما تتمتع به القوات من دقة ومهارة عالية في إصابة الأهداف، أعقبها تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ وذلك بتنفيذ قفزة صداقة لعناصر المظلات.

كما شملت الفعاليات تنفيذ تدريب حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها، وتنفيذ القوات الخاصة البحرية عددًا من الأنشطة كفتح الثغرات وتأمين رأس الشاطئ والإغارة على هدف ساحلى أظهرت مدى القدرة على العمل المشترك بكفاءة واقتدار، تلى ذلك تنفيذ عملية برمائية للسيطرة على الأهداف الحيوية بواسطة وسائط الإبرار المحمولة على متن حاملة المروحيات، كذلك قيام طائرات الهليكوبتر الهجومى بتقديم الدعم النيرانى المكثف لتأمين ممر الاقتراب لوسائط الإبرار.

واختتمت الأنشطة بتنفيذ تشكيل استعراض بحرى جوى بمشاركة عدد من الوحدات البحرية والطائرات المتعددة المهام مختلفة الطرازات من الدول المشاركة لتحية الحضور.

وفى ختام «المرحلة»، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للحضور مرحباً بهم في بلدهم الثانى مصر، مؤكداً عمق العلاقات العسكرية التي تربط البلدان المشاركة، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات التي يتمتع بها كل العناصر المشاركة في التدريب من أجل أمن واستقرار شرق المتوسط.