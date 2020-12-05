شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظي يرد على عدم تكريم محمود ياسين في افتتاح «القاهرة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ردا على عدم تكريم الراحل محمود ياسين، الذي توفي منذ أكثر من 40 يوما، في المهرجان، إنه لم يقصد تجاهله، مضيفا أن المهرجان قرر عدم إقامة تكريم لأي فنان راحل مثل ما يحدث في مهرجان الجونة السينمائي، بحيث لا نكرر ما يفعله الأخير.

وأضاف حفظي، خلال ندوة مئوية فيليني بمهرجان القاهرة السينمائي: «المهرجان لم ينته حتى الآن.. وعدم تكريم محمود ياسين في الافتتاح لا يعني عدم تكريمه في المهرجان»، مؤكدا أن المهرجان ليس الافتتاح فقط.

كان عمرو محمود ياسين قد كتب منذ قليل عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «الناس بتسألني وتتساءل عموما كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة، وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوما؟».

وأضاف «ياسين»: «أنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقة، وفي عهد إدارات أخرى أن أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام».

وتابع: «ربما لا تعلم إدارة المهرجان الحالية قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه أحد روادها الذي قدم ما يقارب الـ170 فيلما، وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى بالافتتاح شيئا ما.. إشارة ما لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية.. ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم.. أو لا يعرف.. أو غير مهتم أو غير مدرك.. أو أي حاجة، واختتم: عموما اسم محمود ياسين محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما.. ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره.. رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته.. آمين».