وفاه كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق متأثرا بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، نياحة القس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، متأثرًا بعدوى فيروس كورونا المستجد

وجاء بيان الكنيسة المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": رقد في الرب الأب الفاضل القس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، متأثرًا بعدوى فيروس كورونا المستجد".

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس صرابامون عزيز، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وأشارت الكنيسة أن الأب المتنيح ولد يوم 10 أغسطس 1973، سيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، في 7 مارس 2008 .









كما أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، نياحة القمص أغاثون القمص بسطوروس كاهن كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس بقرية دير الجبراوي، التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح، عن عمر تجاوز الـ 72 عاما.

ووقالت الكنيسة: "رقد في الرب اليوم بشيخوخة صالحة الأب المبارك القمص أغاثون القمص بسطوروس كاهن كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس بقرية دير الجبراوي، التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح، عن عمر تجاوز الـ 72 سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لـ 44سنة ، وصلى صلاة تجنيزه نيافة الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة وبعضٌ من شعب بلدته.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أغاثون القمص بسطوروس، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

يذكر أن القمص أغاثون القمص بسطوروس ولد يوم 27 أغسطس 1948 ، سيم كاهنًا في 15ديسمبر 1976، ونال رتبة القمصية في 8 نوفمبر 1997.















