شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: سيتم إضاءة كل مكان يمر عليه موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك فنانين كبار سيحضرون موكب نقل المومياوت، كما أن العالم بأكلمه سينقل الحدث عبر شاشات التليفزيون ومن خلال البث المباشر، قائلا:" سيكون حفل رائع بكل المقاييس والعالم كله سينقل الحدث وسيتم متابعته".

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، أنه سيكون هناك أماكن مخصصة للكاميرات والصحفيين المصريين والأجانب، كما أن المظهر سيكون رائعا وستكون رسالة قوية وأهم مهرجان ثقافي وفني، ووقت الحدث سيبدأ من توقيت المغرب.

وأكمل وزير السياحة والآثار، أن الموكب سيتحرك وأي مكان سيمر عليه موكب المومياوات سيضيء على الفور مثل ميدان التحرير والكورنيش والعمارات المحيطة به، كما أنه سيكون هناك مجموعة من الشباب يرتدون ملابس فرعونية.