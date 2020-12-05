شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: سيتم إضاءة كل مكان يمر عليه موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك فنانين كبار سيحضرون موكب نقل المومياوت، كما أن العالم بأكلمه سينقل الحدث عبر شاشات التليفزيون ومن خلال البث المباشر، قائلا:" سيكون حفل رائع بكل المقاييس والعالم كله سينقل الحدث وسيتم متابعته".
وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، أنه سيكون هناك أماكن مخصصة للكاميرات والصحفيين المصريين والأجانب، كما أن المظهر سيكون رائعا وستكون رسالة قوية وأهم مهرجان ثقافي وفني، ووقت الحدث سيبدأ من توقيت المغرب.
وأكمل وزير السياحة والآثار، أن الموكب سيتحرك وأي مكان سيمر عليه موكب المومياوات سيضيء على الفور مثل ميدان التحرير والكورنيش والعمارات المحيطة به، كما أنه سيكون هناك مجموعة من الشباب يرتدون ملابس فرعونية.
يتنظر العالم أجمع الحدث الأضخم عالميًا وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وهو ما سيحدث ضجة حول العالم، نظرًا لخروج الحدث بشكل يليق بالتاريخ المصرى القديم، وسوف تنقله جميع وسائل الإعلام العالمية والمحلية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة، فما الذى يحتاج إلى موكب ملكى أخر بخلاف المومياوات الملكية؟.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار: سيتم إضاءة كل مكان يمر عليه موكب المومياوات الملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.