شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من اليوم.. تعديل مواعيد 3 قطارات بخطوط الوجه البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تبدأ هيئة السكة إعتبارًا من اليوم 4 ديسمبر تعديل إمتداد مسير وتعديل بعض مواعيد القطارات. شملت التعديلات قطارات ١٢٨، ١٢٩ الإسكندرية / بنها والعكس، وقطار ١٣٢ القاهرة / إسكندرية. يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم والوصول إلي انسب خدمة تلائم احتياجاتهم. الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

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