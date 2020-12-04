شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الشراكة من أجل التنمية» يزور جامعتي سنجور والمصرية اليابانية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء سعي الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى تأسيس شراكات للتعاون فى مجال التعليم بهدف دعم التنمية المستدامة بالدول الأفريقية، قام السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة بزيارة جامعة سنجور بالاسكندرية، حيث التقى برئيس الجامعة Thierry Verdel.

تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات على غرار الصحة والبيئة والإدارة، مع النظر في إمكانية تنفيذ أبحاث مشتركة لدعم الجهود التنموية للدول الأفريقية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين لتوفير منح دراسية لعدد من الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية.

كما إلتقى السفير محمد خليل بطلبة جامعة سنجور المشاركين في المنح الدراسية المقدمة من خلال الوكالة، حيث أعرب الطلبة عن شكرهم وتقديرهم لما تقدمه الوكالة إليهم من دعم، وتطلعهم إلى الإستفادة الكبيرة التي تحققها لهم هذه المنح على صعيد إكتساب المزيد من الخبرات العلمية.

على جانب آخر، قام الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بزيارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة برج العرب، حيث التقى بالدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة وممثلي وكالة التعاون الدولية اليابانية.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سُبُل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين عبر النظر في إمكانية توفير، من خلال الوكالة، منحاً لطلبة الدراسات العليا بالجامعة في عدد من التخصصات الحيوية، كالهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية وإدارة الأعمال.