«الشباب والرياضة» بالمنيا تختار «مطاي» ضمن برنامج تنشيط القرى المحرومة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية بمركز مطاي فعاليات البرنامج القومي لتنشيط القرى الأكثر احتياجا، تحت شعار «يوم في قرية مصرية»، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وقال السيد خالد عبدالرؤوف، رئيس مدينة مطاي، إنه تم تنفيذ يوم ثقافي رياضي فني تنوعت ما بين كلمات تثقيفية ووعظ ديني وفنون ومسابقات للطلاب بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية.
وأضاف أن الفعاليات استهدفت طلاب المرحلة التعليمية الابتدائية والإعدادية لرفع الوعي والمشاركة للطلاب وإرساء مبدأ المشاركة بينهم.
وأكد اهتمام القيادة السياسية بقرى الصعيد، ضمن خطة الدولة لسد الفجوات التنموية داخل القرى الأكثر احتياجًا، ويتم تنظيم تلك الفعاليات في 9 قرى أخرى بمراكز المحافظة، بهدف نشر الوعي بضرورة الاهتمام بالتنمية للعمل على إقامة مشروعات خدمية وانتاجية.
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