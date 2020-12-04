شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: أنا تلميذ في مدرسة البابا شنودة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يسير على نهج البابا شنودة وتلميذ في مدرسة البابا شنودة.
وأضاف البابا تواضروس خلال لقاءه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أنه تعلم من البابا شنودة كل شيء ولكن البعض يحتاج نسخة وهذ أمر غير منطقي.
وتابع أنه لا يجيد التمثيل وله شخصيته في الإدارة وأنه راض حتى الآن عن فترة تواجده في منصب البطريرك.
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