شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، برئاسة عادل اللمعي، أمين الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب.

وقدّم أعضاء الهيئة التهنئة للمحافظ بجائزة افضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التمييز الحكومي العربي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الحزب والمحافظة في دفع مشروعات التنمية في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ بحسب بيان، الخميس، أهمية دور الاحزاب في اعداد وتاهيل الكوادر والشبابية للمشاركة الفعالة في القضايا المعاصرة في مصر، وكذلك زرع قيم الانتماء للاجيال الصاعدة وتحصينها بالوعي الكافي لمواجهة الشائعات ومحاولات النيل من الدولة المصرية بالاكاذيب المضلّلة.

وذكر أن كافة المسئولين في جميع اجهزة المحافظة على استعداد للتعاون التام مع كافة الاحزاب القائمة لتحقيق كل ما فيه الخير لبورسعيد وأبنائها.