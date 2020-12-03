شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد "الحبل بلا دنس" الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، بعيد "الحبل بلا دنس"، الإثنين المقبل؛ ويترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، وذلك فى السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل، الموافق 7 ديسمبر، بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء بشبرا، يتضمن اليوم أيضًا الاحتفال بالتذكار الأول للسيامة الكهنوتية للأب يوحنا عادل، الراعى المساعد بالكنيسة.

وتحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية، بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم، الموافق 8 سبتمبر من كل عام، فيما تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول شهر بشنس وفق التقويم القبطى، الذى يوافق 9 مايو، ويرجع الاختلاف للتقويم المعتمد لكل كنيسة، فالوقت الذى تعتمد فيه "الكاثوليكية" التقويم الغربي، تعمد فيه "الأرثوذكسية التقويم القبطى للاحتفال بأعيادها.

وأعياد العذراء مريم هى عبارة عن قائمة أو سجل تظهر الأعياد والتذكارات التى يحتفل بها المسيحيون حول العالم وفق المنشورات الكنيسة بأعياد متعلّقة بمريم العذراء، هذه الأعياد متنوعة وكثيرة للغاية ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام: الأعياد المريمية الكبرى ويبلغ عددها سبعة أعياد أشير إليها فى المقالة بالخط الأسود العريض وتأتى أهميتها من كون جميع الكنائس فى العالم تحتفل بها، القسم الثانى هو الأعياد المرتبطة بمراحل من حياتها، كالزيارة إلى أليصابات أو تقدمتها إلى هيكل سليمان، ويختلف الاحتفال بها حسب الرعايا والطوائف وحسب البلدان أيضًا؛ القسم الثالث هو الأعياد الخاصة بذكرى ظهورها أو طلب شفاعتها لبلد أو منطقة وتتميز بكونها محصورة فى البلد والمنطقة وأحيانًا بالطائفة الخاصة بذلك أو الكنيسة المشادة على اسمها.