شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير مجمع مواقف دسوق في الفتره الليلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، عملية رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا وذلك في الفتره الليليه، وقالت للمصري اليوم أنه تم القيام بأعمال حملات النظافة ليلا وأعقب ذلك عملية الرش والتطهير، حيث تم رش وتطهير مجمع المواقف لسيارات الاجرة وموقف الارياف واماكن الباعة الجائلين بالمدينة وتطهير ماكينات الصرف الالي وامام البنوك والمركز التكنولوجى ومحطة القطار والشوارع الرئيسة والفرعية خلال استغلال اوقات الغلق بالفترة الثالثة.

وما زال العمل مستمر تباعا على فترات مختلفة بكافة المناطق يوميا، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية وجارى المتابعة يومياً تباعاً تحت اشراف احمد عيسى، نائب رئيس المدينة وبحضور نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة محاسب، احمد سلطان، رئيس حى شمال، اشرف داود ونوابه، نائب رئيس حى جنوب فريد حلمى وذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا.