شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير البالوعات وأرقام للبلاغات لمواجهة الطقس السيئ في حدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر عن استعداد المدينة لمواجهة سوء حالة الطقس، ومتابعة تسليك البلاعات وأسطح العمارات فضلا عن تخصيص أرقام تلقي البلاغات عن وجود تجمعات لمياه الأمطار أو بلاغات المياه أو الصرف الصحي يتم الاتصال على الارقام الاتية وعلي مدار الساعة، وبلاغات ومشاكل أعمدة الإنارة.

وأهاب جهاز المدينة في بيان، الأربعاء، المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات الامن والسلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية