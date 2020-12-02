شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية بالقاهرة تختتم مؤتمر «أجورا كاومي» لدول المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة ختام فاعليات أعمال مؤتمر «أجورا كاومي» للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط الذي عقد أفتراضياً وضم عدد 19 دولة منها أسبانيا، الجزائر، فلسطين، لبنان، اليونان، ايطاليا، هولندا، المانيا والذى أتيح من خلاله طرح ومناقشة المسودة النهائية لخطة عمل التنمية الحضرية الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط 2040 وخطة عمل الإسكان للاتحاد، كجزء من عملية التشاور المستمرة بين أصحاب المصلحة المتعددين في الاتحاد بشأن خطتي العمل، حيث يمهد الاجتماع الطريق لعقد مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط لرؤساء مدارس الهندسة المعمارية والعمران في المنطقة الأورومتوسطية المزمع عقده عام 2021.

أستهل أفتتاح الجلسة الختامية بكلمة للدكتور ياسر جمال حجازى، رئيس الجامعة والممثل لها في اللقاء، ورحب فيها بالمشاركين إفتراضياً يتقدمهم السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والسفيرة أشي أسيا نائب الأمين العام للأتحاد والمسئولة عن النقل والتنمية الحضرية بجانب الوزراء والسفراء أعضاء الأتحاد وهو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة من الاتحاد الاوربي والدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط تتمثل مهتمها الأساسية في تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأثر الملموس لتحقيق الاستقرار والتكامل وتعزيز التنمية البشرية وتشجيع التنمية المستدامة في المنطقة، كما هنأ الدكتور حجازى المشاركين بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق عملية برشلونة 1995 التي جلبت التعاون المتوسطى إلى أفاق جديدة.

فى السياق، أوضح الدكتور حجازى بأن تعاون الجامعة مع الإتحاد من أجل المتوسط لإطلاق خطة عمل التنمية الحضرية الإستراتيجية 2040 بمثابة تكريم لها، وتجسيد حقيقي لتكامل صانعي السياسات والأكاديميين والخبراء الذين أجتمعوا على مدار ثلاثة أيام للتناقش حول التجديد الحضري، الإسكان الميسور والمستدام والذى يعد احد اهم التوجهات المعتمدة عالمياً في الوقت الحالي لتلبية الحاجة السكنية المتطورة مع مراعاة التحديات المحلية للدول واحتياجات الأفراد، مضيفا بأن خطة 2040 التي ترتكز على الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة تؤكد مدى التزام دول الاتحاد بتحقيق التنمية الحضرية والإقليمية المستدامة والعادلة والشاملة والمرنة.

وأشار الدكتور حجازي إلى ان الجامعة الألمانية بالقاهرة التي تمثل نسبة 42% من التعليم العالي الألماني العابر للحدود تتوافق رؤيتها منذ إنشائها مع الإتحاد من أجل المتوسط في بناء الجسور الدولية بغرض تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية كعامل رئيسي في الاستقرار الاقتصادي والأمن القومي والإقليمي، لافتاً ان الجامعة تمكنت على مدار العقديين الماضيين من تزويد مصر وإفريقيا وألمانيا وأوروبا بقوى بشرية وصل عددها هذا العام ل20 ألف خريج، مسلحين بالمهارات اللازمة لإحداث التغيرو التحول الحقيقي لتنمية بلدانهم ومجتمعاتهم هذا بجانب منحها للنابغين من الخلفيات الإجتماعية المختلفة من كل محافظات مصر 600 منحة دراسية كاملة، علاوة على أهتمامها بالعلماء الأفارقة وتقديم منح بحثية لهم، وحرصها على توفير شبكة علاقات ضخمة من خلال عقد اتفافات مع 66 جامعة المانية و21 جامعة أخرى في جميع انحاء العالم لخدمة طلاب الجامعة والباحثين الأفارقة.

ودعى كافة المؤسسات التعليمية المشاركة لزيارة الجامعة للإطلاع عن كثب على خططها التي تتضمن الانشطة الستة للإتحاد المتمثلة في تطوير الأعمال والتوظيف، التعليم العالي والبحث العلمى، الشؤون الاجتماعية والمدنية، الطاقة والمناخ، النقل والتنمية الحضرية، المياه والبيئة.

وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور حجازي للسفير ناصر كامل عن جاهزية الجامعة الألمانية والجامعات المشاركة في المؤتمر للتكاتف والعمل مع الإتحاد في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها، متوجهاً له بالشكر والتقدير ومسئولي الأتحاد من أجل المتوسط على تعاونهم ودعمهم للجامعة، كما توجه بالشكر للجامعات المشاركة بالمؤتمر، هذا بجانب فريق عمل الجامعة الألمانية المنظم للمؤتمر والمشكل من فريق من المتطوعين والمتطوعات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ويأتي على رأسهم الأستاذ الدكتور جوزيه مانويل مدير برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري بالجامعة نظير جهودهم وعملهم الجاد الدؤوب في سبيل جعل هذا اللقاء ممكناً، وترجمته على أرض الواقع، كما توجه بالشكر والعرفان للدولة المصرية على الثقة الغالية التي أولتها للجامعة بإستضافة هذا المؤتمر الدولى بحرمها.