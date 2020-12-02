شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد.. متحدث الحكومة يعلن عدد إصابات «كورونا» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة فوضت وزيري المالية والصحة للتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» لتوفير لقاحات كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر نجحت في حجز جرعة أولية مقدارها 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستثبت فعاليتها»، متوقعا توفير هذه الجرعة منتصف العام المقبل.

وأضاف «التحالف العالمي للقاحات يوفر لقاحات كورونا للدول النامية بسعر مدعم»، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على اللقاح الذي تثبت فعاليته وتعتمده منظمة الصحة العالمية، وغالبا سيكون لقاح لقاح أسترا زينكيا ، كون لقاح فايزر يحتاج إلى منظومة تبريد تصل إلى 70 تحت الصفر وهو أمر صعب تحقيقه حتى بالنسبة.

وأوضح أن لقاح أسترا زينكيا يحتاج إلى منظومة تبريد تصل إلى 20 تحت الصفر، وهو أمر من السهل توفيره بمصر، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية حدد فئات أكثر أولية للحصول على لقاح وهي الفئة الأكثر تأثرا متمثلة في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم الفئة الأكثر تعرضا للإصابة وتتمثل في الأطباء.

وأكمل «الـ 20 مليون جرعة لن تكون آخر المطاف، ورئيس الوزراء وجه بالتفاوض مع شركات أخرى لشراء لقاحات لكورونا قد تصل قبل الجرعة القادمة من جافي المقرر قدومها منتصف .2021

وأوضح أن المواطنين سيحصلون على لقاح «جافي» بالمجان، متابعا «حال التعاقد مع شركات أخرى لشراء اللقاحات من الممكن توفيره بمقابل مادي للمواطنين الذين لا يدخلون ضمن الفئات الأكثر أولوية ولديهم إمكانيات مادية ويرغبون في شراء اللقاح».

وأكد أن اللقاحات ستتاح عبر وزارة الصحة وليس الصيدليات، مشيرا إلى أن عدد إصابات فيروس كورونا سيتجاوز 400 حالة اليوم الأربعاء.

وأكمل «نحذر للمرة الألف إصابات كورونا تزيد، ودول كثيرة تعاني من الموجة الثانية الأكثر فتكا».