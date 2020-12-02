شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء السياحة والرياضة والطيران يشهدون عرض قفز بالمظلات بسفح الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، عرض قفز بالمظلات الذى أقيم بمنطقة سفح الأهرامات بتنظيم شركة تذكرتى بالتعاون مع وزارات "الرياضة، والطيران، والسياحة والآثار".

أقيم العرض بمشاركة عدد من المحترفين فى قفز المظلات من خمس دول مختلفة هى "مصر وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا"، فى إطار الترويج والدعاية لأبرز المعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، أهمية الرياضة، ودورها المؤثر في الترويج والدعاية لأبرز المعالم التي تتميز بها البلاد، وذلك من خلال الرياضات ذات الطبيعة الخاصة كرياضة قفز المظلات، إضافة إلى دور الرياضة في تنشيط السياحة بإظهار الصورة الحضارية أمام مختلف دول العالم.

ونوه وزير الشباب والرياضة، إلى قدرة مصر على استضافة وتنظيم كبري البطولات الرياضية، ومنها بطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل، مشيراً إلى المقومات والقدرات الإدارية والتنظيمة التي تتمتع بها الدولة المصرية، وتجعلها قادرةً على تحقيق النجاح في استضافة شتى الفعاليات الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العنانى، حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج لكافة الأنماط السياحية ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يعد من الأنماط السياحية الهامة التي تساهم في جذب مزيد من السائحين؛ حيث أنها تلقى اهتماما كبيرا لدي مختلف الفئات والجنسيات، كما أن استضافة مصر لمثل هذه الفعاليات تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة اليها وتسليط الضوء على مقوماتها السياحية والأثرية.

ولفت إلى أن وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة تعملان سوياً من أجل استثمار مثل تلك الأحداث الرياضية للترويج للسياحة في مصر.