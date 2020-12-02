شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد 215.. «الأطباء» تنعى الدكتورة سمية سعد زغلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيدة الدكتورة سمية سعد زغلول، أستاذ هستولوجي علم الأنسجة بطب قصر العيني، والتي توفيت نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوڤيد- 19». وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها الكريمة، سائلة الله أن يرحمها برحمته الواسعة، وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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