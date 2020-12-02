شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: السيسي وجه بعلاج «الطفلة شروق» على نفقة الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة الاستجابة لحالة الطفلة «شروق» من مركز الفشن محافظة بنى سويف، وعلاجها على نفقة الدولة، وذلك بعد استغاثة والدها عبر وسائل الإعلام بالرئيس «السيسي» لإجراء عملية «ثقب في القلب» لها.

وأوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات سنوات، وتعاني من ثقب في القلب، وتحتاج إلى إجراء عملية في القلب، وفقًا للتقارير الطبية الخاصة بها.

وأضاف الدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب البشري: «أنه تم التواصل مع ذوي الطفلة، وتم إرسال سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، لنقل الحالة إلى مستشفى بني سويف الجامعي لسرعة إجراء الجراحة اللازمة لها، لافتًا إلى أنه فور وصولها المستشفى كان في استقبال الطفلة فريق طبي متكامل يضم استشاريين القلب، لبدء تلقي الرعاية الطبية اللازمة للطفلة على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وقال مصطفى محمد، والد الطفلة لـ«المصري اليوم»، إن نجلتي توائم، «شروق وهنا»، لافتًا إلى أن شروق كان لديها ثقبين في القلب، وأن ثقب منهم أُغلق، والثاني موجود، وأنه عانى مع نجلته «6 سنوات» إلى أن استجاب الرئيس له، وقرر علاجها في مستشفى بني سويف الجامعي.

وأضاف أن له طفلة أخرى اسمها «مكة»، وزوجته حامل، وقائلا: «فوجئت باتصال من مجلس الوزراء يقولون أن الرئيس قرر علاج حالة نجلتك في مستشفى بني سويف الجامعي، وعلى الفور استقبلنى الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، والدكتور عاطف مرسى، عميد كلية الطب، والدكتور محمد شعبان، مدير مستشفى بني سويف الجامعي، وفريق طبي على مستوى عالي، برئاسة الدكتور خالد رفعت، رئيس قسم القلب، كما أن الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قام بارسال سيارة إسعاف إلى منزلي في شارع المنشية بمركز الفشن، وجاء بنجلتي شروق المصابة بثقب في القلب».

وتابع والد الطفلة شروق: «الحكاية بدأت منذ 24 ساعة، عندما كتبت بوست على الفيس بوك، على صفحتي بأن نجلتي مصابة بثقب في القلب، وتحتاج إلى عملية، وفوجئت بعد 24 ساعة بتليفون من رئاسة مجلس الوزراء بأن الرئيس استجاب لي، وقرر علاج نجلتي في مستشفى بنى سويف الجامعي»، مضيفًا «الزغاريد ملئت منزلي وفرحة زوجتي الحامل بعد عذاب استمر 6 سنوات علاج، وسط الأطباء لإنقاذ نجلتي».