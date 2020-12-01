إحباط ترويج 5 أطنان فاكهة ومربى فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة أمنية، لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

أسفرت الحملة عن ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، بحوزته (3٫97 طن "ثمار فاكهة – كريم شانتيه" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج - 1٫17 طن "مربى" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية "منتج نهائي" ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، بحوزته (6٫74 طن "منظفات صناعية "معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 3810 عبوة "منظفات صناعية " مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.