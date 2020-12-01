أمن القاهرة يضبط عصابة لسرقة حقائب اليد بأسلوب "الخطف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين- يقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر- لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما حقيبة يد، مجهولة المصدر، بداخلها مبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الحقيبة من أحد الأشخاص، بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وقد أمكن التوصل إلى المجني عليه، وباستدعائه تعرف على المضبوطات.

بتطوير مناقشة المتهمين، أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

واعترف المتهمان بارتكابهما حادثين بذات الأسلوب، إضافة إلى تصرفهما، في الهاتفين المُستولى عليهما من واقعتي السرقة، بالبيع لأحد الأشخاص "لا يمكنهما الإرشاد عنه".

وأخبر أحدهما عن شراء الدراجة النارية، المضبوطة، من متحصلات وقائع السرقة، وإنفاقهما باقي المبالغ المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.