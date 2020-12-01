ضبط مالك محطة وقود استولى على 77 ألف لتر سولار وبنزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (مالك محطة للبترول لتموين السيارات – كائنة بمحافظة القاهرة) لتجميعه (77٫000 لتر "سولار – بنزين 80 و 92" قدرت قيمتها بــ 517٫250 جنيهاً وعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة. يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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