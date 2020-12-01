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رئيس مجلس الدولة يؤكد عدم تأثر إنجازات القضاة رغم توقف الجلسات 3 أشهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن الجلسات القضائية توقفت 3 أشهر بسبب جائحة ، ولم يحدث أي تأثير على سير الأعمال القضائية، بل وصدرت أحكام متعددة، وتم تحقيق معدلات الإنجاز المطلوب.

وأضاف رئيس مجلس الدولة، أن الجميع يقدر ويجل قيمة مجلس الدولة الحقيقية، لما له من دور وطني.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز والمنظمة لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي، ومن اكتمل عطاؤهم، وكذلك لتكريم المتميزين.

وينظم الاحتفالية مجلس الدولة تحت عنوان "الوفاء والإنجاز"، لتكريم أيضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

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