شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ طفل مصرى يفوز ببطولة سباق السيارات بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا بأسرة الطفل المصرى زين الحمصانى والمتواجدة بمدينة دبى، لتهنئته على حصوله على المركز الأول فى جميع سباقات الميني اتاك وتحطيمه الرقم القياسي فى حلبة دبى للكارتينج بالإمارات ثلاث مرات، ووصل للرقم القياسى الأسرع فى فئة المايكرو ماكس روتكس، ليتأهل لنهائيات بطولة العالم الحادية والعشرين بالبرتغالRotax Max Challenge Grand Finals).

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة خلال اتصالها بالطفل المصرى زين الحمصانى، البالغ من العمر 10 سنوات، عن فخرها بما حققه من نجاحات وبطولات مهمة.

وعبرت وزيرة الهجرة عن سعادتها للتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات وبطولات خاصة مع اعتزازهم بوطنهم الأم مصر وشعورهم الدائم أن ما يحققوه بالخارج يشرف بلدهم، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقة بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنها حرصت خلال حديثها على ربط ما حققه الطفل زين الحمصاني ببطولة زين البطل المجند بالقوات المسلحة الذي يرقد في مستشفى المعادى العسكرى منذ عامين نتيجة إصابته بطلقة في العمود الفقري خلال عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، أدت لشلل تام ورغم ذلك مبتسم حتى مع معاناته وتضحيته وقال للوزيرة عندما زارته : لو قمت هرجع لمكاني وأجيب تاري وتار زملائي.

ووعد الطفل زين الحمصاني السفيرة نبيلة مكرم بتحقيقه المركز الأول في نهائيات بطولة العالم للروتكس ماكس تشالنج الكبرى الحادية والعشرين التي ستقام بالبرتغال، ليهدي هذا الفوز للبطل المصري زين الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل الحفاظ على بلده خلال قضاءه الخدمة العسكرية، وكاد أن يفقد حياته في سبيل ذلك.







