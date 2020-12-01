محافظة القاهرة تطرح المساحات أسفل الكبارى بالمنطقة الشمالية للاستغلال 3 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة القاهرة، عن طرح استغلال المساحات أسفل الكبارى بالمنطقة الشمالية لمدة 3 سنوات، بزيادة سنوية 10%، بالمزاد العلنى، الثلاثاء الموافق 15 /12/2020، الساعة 10 صباحا بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمنطقة الشمالية، بشارع شبرا.
ويشترط لدخول المزاد سحب كراسة الشروط والمواصفات، من إدارة الشئون المالية بحى الساحل 42 شارع شبرا، بمبلغ 290 جنيه، على أن يتم دفع تأمين مؤقت وفقا للتالى..
1- دفع مبلغ 20 ألف جنيه للمساحات فئة التميز " أ"
2 - دفع مبلغ 15 ألف جنيه للمساحات فئة التميز "ب"
3- دفع مبلغ 10 ألاف جنيه للمساحات فئة التميز "ج"
4- دفع مبلغ 5 ألاف جنيه للمساحات فئة التميز "د"
وأكدت المحافظة، أنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد معاينة المواقع على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية، وتحدد جلسه للرد على الاستفسارات، مشيرة إلى أن المزاد يخضع للقانون رقم 182 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.
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