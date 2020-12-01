القوى العاملة تكشف موعد وصول جثمان المدرس المصري المتوفى بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن غدا الأربعاء، يصل جثمان المدرس المصري محمد شعبان حسان المتوفى أثناء عمله بالتدريس لمادة الحاسب الآلي عن بعد من خلال منصة مدرسة النخبة العلمية الأهلية بالدمام، ونقل جثمانه لدفنه بمسقط رأسه بدمياط.

وبحسب بيان اليوم، يصل الجثمان، إلى مطار القاهرة الدولي في الساعة السادسة صباح غد الأربعاء على رحلة مصر للطيران رقم 684 القادمة من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ مستحقات المتوفى لدى المدرسة التي يعمل بها، والتي تعهدت بدفع تكاليف شحن الجثمان وتسوية مستحقاته المالية لديها.

وكان الوزير، قد وجه على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثمان بالتنسيق مع القنصلية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه المالية نظرا لوفاته وهو على رأس العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي، أكد فيه اتخاذ كافة الإجراءات شحن الجثمان إلى أرض الوطن ليدفن حسب طلب أسرته في مسقط راسه بدمياط، وإن إدارة مدارس النخبة العلمية الأهلية بالمنطقة الشرقية بالدمام، والتي يعمل بها المدرس المصري محمد شعبان حسان البالغ من العمر 35 عاما ووافته المنية وهو على رأس العمل كمعلم حاسب آلي، تعهدت بدفع تكاليف شحن الجثمان وتسوية مستحقاته المالية لدى المدرسة.

وأعرب الوزير، عن خالص تعازيه لخال المتوفي المتواجد معه بالدمام، وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وكان مكتب التمثيل العمالي قد تواصل مع إدارة المدرسة وتبين أن وفاة المدرس يوم 25 نوفمبر الماضي كانت بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وهو ما زال على رأس العمل في أثناء أداء واجبه وتقديم الشرح للطلاب على منصة التعليم عن بعد، وعندما لاحظ الطلاب سقوطه وغيابه عن الوعي قاموا بإبلاغ إدارة المدرسة وعند نقله إلى المستشفى تبين وفاته بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأضاف الملحق العمالي، أنه تم إبلاغ أهله وذويه بمصر والذين قاموا بتوكيل خاله والمتواجد معه بالدمام لإنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مسقط رأسه بمدينة الروضة بمحافظة دمياط، وقد تم إنهاء إجراءات استخراج شهادة الوفاة من القنصلية العامة، وتم تقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن الوزير والتواصل المستمر لإتمام الإجراءات اللازمة نحو إنهاء صرف مستحقاته المالية لدى إدارة المدرسة، ولدى هيئة التأمينات الاجتماعية نظرا لوفاته في أثناء العمل وبسببه بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وإعلام الوراثة.