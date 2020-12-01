شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن إطلاق قناة للصفوف الأولى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إطلاق القناة الخاصة بالطلاب فى الصفوف الأولى خلال أسبوع، حيث سيتم إطلاق قناة مدرستنا لطلاب الثانوى العام خلال الأيام المقبلة بجانب المنصات الإلكترونية التى تم توفيرها للطلاب منذ انطلاق العام الدراسى خاصة منصة التعلم على بنك المعرفة المصرى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القناة سوف توفر محتوى علمى فى جميع المواد الدراسية الأساسية من خلال مجموعة من المعلمين أصحاب كفاءة وخبرة فى مجال التدريس بالمرحلة الثانوية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب خلال الفترة المقبلة بجانب مجموعات التقوية والمنصات التعليمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توفير قناة "مدرستنا" لطلاب التعليم الأساسى التى تبث من خلال :

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى

- سوف تنطلق قناة جديدة خلال الفترة القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائى الى الثالث الابتدائي" و الصفوف الأولى تحضر فى المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالى حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا خلال الفترة المقبلة لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوى الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد فى المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.