شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لصاحبة فوتوسيشن سقارة قبل دخولها بالعباءة السوداء للمنطقة الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورة لعارضة الأزياء سلمى الشيمى، صاحبة واقعة جلسة التصوير فى منطقة سقارة الأثرية، التى أثارت جدلا كبيرا أمس على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ارتدائها خلال جلسة التصوير ملابس ذات طابع فرعونى مثيرة وفاضحة، وظهرت بالصورة ترتدى عباءة سوداء قبل أن تخلعها ليتم استكمال التصوير بالملابس التي ظهرت بها بالصور.



سلمي الشيمي والمصور

وكان قال مصور الفوتوسيشن أن سلمى دخلت من بوابة الأهرامات وهي ترتدى عباءة، موضحا :" "دخلت على البوابة بعباية، وغيرت تحت وقطعنا تذاكر عادية، وقولنا إننا هنصور فوتوسيشن شخصى، وقالنا ألبسى عباية على اللبس واطلعى بيها واقلعى الهدوم فوق فى مكان التصوير، مضيفا: "الموظف قالي هنراضى الناس".

وأضاف أن سلمى اتفقت معه على تصوير فوتوسيشن عن حياة الفراعنة بمنطقة الأهرامات، متابعاً: "روحنا ودخلنا وأول ما سألونا هتصوروا إيه قولنا هنصور فوتوسيشن عادى عن الفراعنة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعى شنوا هجوما على واقعة التصوير المثيرة والفاضحة، معتبرين أن ذلك تشويها لأماكن أثرية عظيمة يأتى إليها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وجاءت معظم التعليقات تنادى بضرورة معاقبة كل من تسبب وسهل تصوير هذا العمل.

وقالت مصادر إنه جارى الاستماع لأقوال 6 أشخاص من العاملين بالمنطقة الأثرية بسقارة الجيزة، للتوصل للمسئول عن تسهيل تصوير فوتوسيشن "موديل سقارة" التى أعدته سلمى الشيمى بمشاركة مصور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يثبت تقصيره فى عمله ومخالفته القواعد المعمول بها فى التصوير داخل المنطقة الأثرية.

وقال عمرو محمد، شقيق "حسام" مصور فوتوسيشن "موديل سقارة" إن رجال المباحث ألقوا القبض على شقيقه، من محل سكنه بحلوان، وعلم أن مباحث شرطة السياحة والاثار هم من ألقوا القبض عليه.