شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ نحل: 5 مواد رئيسية تشكل القيمة الغذائية للعسل في مواجهة الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود سيد عمر، أستاذ تربية النحل في معهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، إن أهمية منتجات نحل العسل وخاصة العسل تكمن في قدرتها على رفع كفاءة الجهاز المناعي حيث يحتوى على 5 مواد رئيسية مثل الكاروتين والكلوروفيل ومشتقاته والزانثوفيل ومستقاته والفيتامينات وهذه المواد تعمل كمضاد للأكسدة ومضادة للسموم وله من الفوائد ما لا يمكن حصرها.

وأضاف «محمود عمر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»،إن مكونات العسل الفريدة والمتميزة تجعل له قدرة شفائية مدهشة للعديد من الامراض مما يساعد على مواجهة فيروس كورونا الخطير، موضحا ان هذا العسل ومنتجات النحل الاخرى تساعد على تحفيز إنتاج كرات الدم الحمراء وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، الأمر الذي يجعلها علاجاً فعالاً لمشكلة فقر الدم لاحتوائه على فيتامين ب 12 وفيتامين ج .

وأوضح إنه يمكن خلط العسل مع عصير الزنجبيل في نزلات البرد والسعال واحتقان الحلق عدة مرات على مدار اليوم كما يمكن استخدامه مع الماء الدافئ وعصير الليمون في علاج الجزء العلوى من جهاز التنفس وخاصة التهاب الغشاء المخاطي وله قدرة مطهرة لاحتوائه على الزيوت الطيارة واستعمله ابن سينا في علاج امراض الرئة والتهاب القصبات الهوائية كما انه ينشط عملية التمثيل الغذائي في الكبد وتنشيط الدورة الدموية

وذكر أستاذ تربية النحل ان خلط العسل مع حبوب اللقاح وصمغ النحل يفيد في علاج الحساسية والحساسية المصاحبة للربو بنجاح شديد كما انه يقي من الانيميا وأمراض الكبد والبنكرياس لاحتوائه على حمض الفوليك ويقوم بتنظيم عملية التمثيل الغذائي لاحتوائه على فيتامين ه وشديد المقاومة للميكروبات فضلا على احتوائه على مادة البروستاجلاندين والتي يؤدى نقصها على العديد من الامراض.

وأوضح «محمود عمر» أن أفضل موسم لشراء عسل نحل الموالح هو شهري مارس أبريل حيث يعد موسم ذروة انتاج وتسويق عسل نحل الموالح الذي يعد من أفضل الاعسال في علاج الجهاز التنفسى، موضحا ان عسل الموالح يتميز باحتوائه على مجموعة كبيرة من المعادن، والفيتامينات وخاصة فيتامين c، والزيوت الطيارة، والأحماض الأمينية العضوية، فهو غنيٌ بالكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، والبروتينات ومضادات الأكسدة الفعّالة ويستخدم في علاج الشعب الهوائية

وأشار إلى أن عسل الموالح يتميز بانه ينقي الدم من السموم ويزيل فضلات الجسم المتراكمة في الجهاز الهضمي، ويعالج مشاكل الأمعاء فيمنع الإمساك وينشط الحركة المعوية، كما يعالج الحموضة ويطرد الغازات، ويوقف المغص المعوي لدى الأطفال، لافتا إلى إنه يمكن أن يستخدم بخلطه مع البروبوليس كمضاد للبكتريا والفيروسات والفطريات لان البروبوليس يعتبر من اقوى المضادات الحيوية الطبيعية

ووفقا لأستاذ تربية النحل تشمل فوائد عسل النحل إنه يمكن الإستفادة منه كمزيل للكحة وملطف لالتهاب الحلق وجفافها ويخفف من السعال الجاف لدى الكبار والصغار ومفيد للالتهابات الرئوية وامراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد والبو المزمن والزكام لاحتوائه على الماغنسيوم ومواد موسعة للشعب ويحد من مخاطر هجوم الفيروس على الأفراد لإنه ينشّط عمل الكليتين والمثانة والحالب ويطرد منهما الترسبات والحصى ويفتتها ويخرجها عبر البول.

وأوضح «محمود عمر» ان منتجات نحل العسل تقوي صحّة العظام ويحمي كبار السن والنساء خاصةً من هشاشة العظام، كما يعمل على تسريع نمو الأسنان لدى الأطفال الصغار ومنعها من التكسر السريع، ويعالج بعض مشاكل البشرة إذا تمّ استخدامه كـ”كريمات للوجه”؛ حيث يساعد على علاج الكلف والبقع الداكنة في الوجه، كما يحسّن من ملمس الجلد ويزيد من نعومته ويمنع التشقّقات.

وأشار أستاذ تربية النحل بمعهد وقاية النباتات يمكن خلط العسل مع عصير الزنجبيل في نزلات البرد والسعال واحتقان الحلق عدة مرات على مدار اليوم كما يمكن استخدامه مع الماء الدافئ وعصير الليمون في علاج الجزء العلوى من جهاز التنفس وخاصة التهاب الغشاء المخاطي وله قدرة مطهرة لاحتوائه على الزيوت الطيارة واستعمله ابن سينا في علاج امراض الرئة والتهاب القصبات الهوائية كما انه ينشط عملية التمثيل الغذائي في الكبد وتنشيط الدورة الدموية.

وأوضح إنه يمكن خلط العسل مع عصير الزنجبيل في نزلات البرد والسعال واحتقان الحلق عدة مرات على مدار اليوم كما يمكن استخدامه مع الماء الدافئ وعصير الليمون في علاج الجزء العلوى من جهاز التنفس وخاصة التهاب الغشاء المخاطي وله قدرة مطهرة لاحتوائه على الزيوت الطيارة واستعمله ابن سينا في علاج امراض الرئة والتهاب القصبات الهوائية كما انه ينشط عملية التمثيل الغذائي في الكبد وتنشيط الدورة الدموية