شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة ومتوسطة وشبورة مائية صباحاً.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات، كما تشهد البلاد في الأيام الثلاث شبورة مائية صباحاً .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وتشير التوقعات لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – مطروح – السلوم ) بفرصة سقوط ( 70 % ) و( بورسعيد – العريش – رفح ) ( 50 % )، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ – البحيرة ) ( 30 % ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 13»، الإسكندرية «20 – 13»، قنا «23- 10»، الأقصر «24– 10»، أسوان «25– 12» .

أما غداً الأربعاء فيسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك فرص لسقوط المطر الأربعاء، ومن المتوقع أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري شمالاً ( كفر الشيخ – البحيرة )( 40 % )، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( مطروح – السلوم – الإسكندرية – بورسعيد – العريش – رفح ) ( 50 % ) .

أيضاً هناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 14»، الوجه البحرى «21 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24- 16»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «24 – 12» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غد الخميس أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 14»، الوجه البحرى «22 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 13»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «24 – 16»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «24 – 12» درجة مئوية .

من جانبها قالت دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد أمطار يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما الخميس والجمعة بلا أمطار، لتعود مرة أخرى السبت والأحد ولكنها أمطار خفيفة غير مؤثرة. لافتة إلى وجود الشبورة المائية صباحاً .