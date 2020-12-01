شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يحث المواطنين على التأكد من السعر النهائى للمنتج قبل السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل جهاز حماية المستهلك تفعيل خدمة إرسال رسائلsms للمواطنين على المحمول بشأن توعيتهم بضرورة التأكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد، وأن آى عيوب فى المنتج قبل الاستلام وفى حال وجود آى مخالفة أو شكوى يرجى التواصل مباشرة مع الجهاز عن طريق الاتصال بالخط الساخن "19588" من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg .

وتنص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، أن يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والاتصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته، كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحدد شخصيته، وعلى الأخص ما يأتي :

ا- اسمه ولقبه، وعنوانه، أو موطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن كان أجنبيا، وأرقام هواتفه وغيرها من طرق الاتصال الأخرى.

۲ - رقم سجله التجارى.

3 - علامته التجارية، إن وجدت.

4 - إذا كان المورد شخصا اعتباریا، يتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسي له وأرقام هواتفه نفسه وغيرها من طرق الاتصال الأخرى، وعنوان الفروع وأرقام الهواتف الخاصة بها في حالة صدور التعامل أو التعاقد من خلالها.

كان جهاز حماية المستهلك قد حذر فى وقت سابق، الموردين "المصنعين والبائعين ومقدمى الخدمات" من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى، وتعرف عالمياً بتخفيضات Black Friday.