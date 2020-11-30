شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من خبر مفبرك بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر ”الخليج 365”، مجددًا، قرائه الأعزاء من تداول مستند مفبرك وغير صحيح منسوب لرئاسة مجلس الوزراء، ويحمل لوجو مؤسسة ”الخليج 365”، بشأن تعليق الدراسة والفعاليات الرسمية والتجمعات داخل الدولة، فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث أن الخبر غير صحيح على الإطلاق.

وتهيب مؤسسة ”الخليج 365”، بالسادة قراء الموقع الإلكترونى، بضرورة مراعاة التحقق من الأخبار الدقيقة والصحيحة بالرجوع إلى الموقع، والحسابات الرسمية للمؤسسة على شبكات التواصل الاجتماعى، مؤكدة أنه لا يعتد بالصور المتداولة حتى لو حملت لوجو المؤسسة، وإنما تستقى الأخبار والمعلومات من خلال منصاتنا الرسمية بشكل مباشر.



الخليج 365 يحذر من خبر مفبرك بشأن تعليق الدراسة والفعاليات

واعتادت صفحات مجهولة على منصات التواصل الاجتماعى، انتحال اسم ”الخليج 365” واستغلاله فى نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365."