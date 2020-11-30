شكرا لقرائتكم خبر عن «المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر».. ندوة بمركز إعلام بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز إعلام بورسعيد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بالتعاون مع المعهد الفني الصناعي تحت عنوان «المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر»، استضاف فيها المهندس هيثم رحيم، مدير الكلية التكنولوجية ببورسعيد التابعة لوزارة التعليم العالي، بحضور المهندسة تغريد عصفور عميد المعهد وأمل توما عميد المعهد الفني التجاري، وعصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمعهد الفني الصناعي.

وقال عصام صالح إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها المركز بالتعاون مع الكلية التكنولوجية للتوعية بأهمية المشروعات الصغيرة ولنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب وذلك باستضافة كبار المتخصصين في هذا المجال لنقل خبراتهم وتوجيه الشباب لأفضل السبل لتنمية مهاراتهم وإعداد أنفسهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل ويحقق نجاح المشروعات الصغيرة .

و تحدث المهندس هيثم رحيم عن أهمية المشروعات الصغيرة حيث تعد من القطاعات الاقتصادية التي تحتل المراكز الأولى في التشغيل في عدد كبير من دول العالم المتقدم مثل الصين حيث تتناسب المشروعات الصغيرة مع الأشخاص محدودي الدخل لأنها تعتبر مشروعات سهلة التنفيذ والبدء وجميعها يبدأ برأس مال بسيط وعدد قليل من العمال وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على دفع اقتصاد الدول للتقدم والنمو والتخلص من البطالة وتوفر كثيرمن فرص العمل للشباب.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر الكثير من السلع بثمن بسيط ومناسب وتعمل على سد احتياجات المواطن من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة به كما أنها تخلق فرص عمل لكثير من الشباب والنساء وتعمل على تقليل الضغط على الوظائف الحكومية ويكثر الإبداع والابتكارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل تلك المشروعات على دفع الحركة الإنتاجية في البلاد وزيادة الصادرات ورفع المستوى المعيشي والحضاري للشباب ولاقتصاد الوطن .

وأشار إلى الأسباب الواجب توافرها في نجاح المشاريع الصغيرة وهي الابتكار والإبداع عند القيام بتنفيذ فكرة المشروع وتوافر الإدارة الجيدة وتحديد رأس مال مناسب للمشروع مع التحلي بالصبر والأمانة والعمل على تطوير منتجات وصناعات المشروع بشكل جيد مؤكدا على أن مؤسسات الدولة المصرية تعمل على مساعدة الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة بتوفير التمويل بشروط ميسرة وإجراءات مبسطة عن طريق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يوفر أيضاً الدعم الفني من خلال المساعدة في دراسات الجدوى والتدريب والتسويق مما ييسر من فرص نجاح تلك المشروعات في توفير فرص العمل ودعم ثقافة العمل الحر .

وأكد المهندس هيثم رحيم أن مشروعات التدريب والتخرج للطلاب بمعاهد الكلية التكنولوجية تدرب الطلاب وتزيد مهاراتهم في كيفية تنفيذ مشروع صغير ناجح في تخصصاتهم ويقوم أعضاء هيئات التدريس في تلك المعاهد بمساعدة الطلاب على حل المشكلات وتبنى الحلول العملية الناجحة للتغلب على عقبات عدم نجاح تحويل الأفكار المبدعة إلى مشروع صغير ناجح ومتميز لتوفير فرصة عمل حر يساهم في دعم إقتصاد الوطن .

وفي نهاية الندوة تم التوصية بتبنى وتعاون مركز إعلام بورسعيد والمعهد الفني الصناعي والكلية التكنولوجية لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الهادفة لتنمية مهارات الطلاب في تنفيذ المشروعات الصغيرة الناجحة وريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر .