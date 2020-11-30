شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بنها تستمع لأفكار ورؤية المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة كلية الطب البيطري بمشتهر، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

عقدت اللجنة اجتماعها، الإثنين، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البيطرى.

وأكد رئيس الجامعة، الحرص على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة، مشيرا إلى أن لجنة إختيار عميد كلية الطب البيطرى ضمت كلا من الدكتور محمد صبحى أبوسالم الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم، والدكتور حاتم حسين بكري الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعى والسموم.