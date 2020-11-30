العثور على طفل حديث الولادة خلف منطقة المقابر في منيا القمح بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عثر أحد المواطنين بمنيا القمح في الشرقية، اليوم الاثنين، على طفل حديث الولادة؛ خلف منطقة "مقابر النصارى" في بندر المدينة.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على طفل حديث الولادة خلف منطقة مقابر النصارى، بمنيا القمح.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11433 إداري منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إيداع الطفل بمستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.