بقيمة 2.6 مليون جنيه.. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة فى الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركزي شرطة (القنطرة غرب، الإسماعيلية ) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت عن ضبط 71 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7٫200 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫250 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام - 70 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 62 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي قدره 97 ألف جنيه - 2 ميزان حساس - 2 سيارة) بحوزة عاطل وذلك حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .

كما ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4٫200 كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 200جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 750 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول) بحوزة ( عاطل)، حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .

كما ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، بحوزة ( عاطل – له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية .

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ إثنان مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.