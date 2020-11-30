شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد ملاعب جامعة الأزهر ويعد برفع كفاءتها وإنشاء حمام سباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من قيادات الجامعة؛ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، لزيارة بعض المنشآت الرياضية الموجودة بمقر الحرم الجامعى بمدينة نصر، على هامش زيارته لجامعة الأزهر اليوم.

شملت الجولة التفقدية الملاعب الرئيسة للجامعة المخصصة لممارسة مختلف الأنشطة الطلابية، وقد أكد وزير الشباب على حرص الوزارة على تكثيف مشاركة طلاب جامعة الأزهر فلى مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والطلابية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم طلاب جامعة الأزهر في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمامه الدائم والمستمر بالشباب؛ لكونهم رجال الغد وقادة المستقبل.

ووعد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي بدعم الجامعة؛ من خلال رفع كفاءة الملاعب الرياضية، وإنشاء حمام سباحة، وإنشاء صالة للألعاب الرياضية.