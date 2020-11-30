شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وسط طقس معتدل وسطوع للشمس وهدوء حركة الرياح، أعلنت مواني بورسعيد التابعه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة، في استمرار لارتفاع حركة السفن، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفه 4 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات. وسجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة 5 سفن حاويات وبضائع عامه ومتواجد على الأرصفه سفينة بضائع عامه ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وبضائع عامه. وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءين لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناءين الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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