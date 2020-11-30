شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تناشد المواطنين ارتداء الكمامة بشكل صحيح للوقاية من كورونا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الكمامة وسيلة للوقاية من فيروس كورونا فاحرصوا علي ارتدائها بطريقة صحيحة وطالبت المواطنين بالحرص على ارتدائها بالطريقة الصحيحة لتفادى العدوى .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الكمامة هى الوسيلة الأكثر قوة في مواجهة عدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن التباعد البدنى وكذلك التطهير والتعقيم يقى من المرض .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يفضل عدم التزاحم كما يجب الحرص علي الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية في اماكن العمل والتسوق .

و طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف







