توجيهات الرئيس السيسي وتطورات وضع كورونا في مصر أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

سلطت الصحف الصادرة اليوم الإثنين الضوء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة منظومة البناء الجديدة بشكل مكتمل الجوانب والتفاصيل على نحو يحقق حوكمة عملية البناء والتوسع العمراني، وتطورات فيروس كورونا في مصر.

وألقت صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة منظومة البناء الجديدة بشكل مكتمل الجوانب والتفاصيل على نحو يحقق حوكمة عملية البناء والتوسع العمراني، في إطار من المعايير الواضحة، بما فيها التصميمات الهندسية والمراحل الإنشائية واستيعاب السيارات والخدمات الخاصة بكل مبنى، ومعايير تحديد ارتفاع المباني السكنية، مؤكدًا حتمية تطبيق تلك المعايير لتنظيم عملية البناء، وانتهاج مسار جديد للامتداد السكني والعمراني، يكون مؤسسا على قواعد علمية وموضوعية ينهي حالة العشوائية، وذلك خلال اجتماعه مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتنظيم عملية البناء السكني والعمراني على مستوى الجمهورية.

وأطلع الرئيس السيسي على محصلة الجهود والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية في هذا السياق؛ خاصةً في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ونتاج عمل اللجان المعنية التي تشكلت من جميع الجهات المختصة، وكذلك المقترحات والآليات الجاري بحثها لإعادة تنظيم النشاط العمراني وفق اشتراطات بنائية جديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك خلال الاجتماع تطورات مشروع "أهالينا ٣"، وذلك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أطلع على مخطط المشروع، موجها بضم مساحة أراض إضافية للرقعة القائمة للمشروع، وذلك لاستيعاب وتسكين أكبر قدر من الأسر والأهالي.

كما أبرزت الصحف مباحثات وزير الخارجية سامح شكري مع الدكتورة "هايك هارمجارت" المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، العلاقات والمشروعات القائمة بين مصر والبنك، وآفاق تطوير مجالات التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ تصريحاته بأن الوزير شكري أثنى على تنامي علاقات التعاون بين مصر والبنك، حيث أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، كما أكد شكري حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع البنك في إطار تحقيق أهداف وأولويات التنمية في مصر.

من جانبها، أثنت دكتورة "هارمجارت" على أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو من بين دول عمليات البنك البالغ عددها 39.

وأكدت تطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر، لا سيما من خلال استراتيجية البنك الجديدة التي تتوافق مع الأولويات المصرية من حيث التركيز على دعم التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وتعزيز تكافؤ الفرص، والتحول الرقمي.

وتضمن اللقاء بحث إمكانية التعاون المشترك بين مصر والبنك في الدول الأفريقية، حيث أشار وزير الخارجية في هذا السياق إلى الجهود التي قامت بها مصر أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي لدعم التوسع في أنشطة البنك في القارة الأفريقية.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية قيام الشركات المصرية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات البنك المستقبلية في الدول الأفريقية، في ضوء ما تتمتع به تلك الشركات من خبرات في العمل في العديد من الدول الأفريقية.

وفي سياق متصل، شارك وزير الخارجية ودكتورة "هارمجارت" في اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع دكتور باسم قمر كبير الاقتصاديين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من الخبراء بالبنك، حيث استعرض شكري المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، والتطورات التي يشهدها قطاع الأعمال، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة لتطوير بيئة الاستثمار.

فيما انفردت جريدة "الأهرام" بتصريحات من الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب القطر العيني رئيس اللجنة لعلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، والتي أكد خلالها بأن مصر في مصاف الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا بنسبة 93%، وهي من النسب العالمية، وإشارته إلى أن نهاية الوباء قريبة جدا، وذلك بعدما أوشكت الدراسات بشأن اللقاح على الانتهاء خلال أيام وتبقى مرحلة إنتاج اللقاح الفعال بداية العام الجديد.

وأوضح حسني أن هناك دورة تدريبية خلال ديسمبر سيحضرها 15 ألف طبيب لتدريبهم على البروتوكول العلاجي وكل ما هو حديث حول المرض وسيحاضر بها 10 من كبار خبراء وأساتذة الصدر والتخصصات المرتبطة بالعدوى.

ونفى حسني ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن عدم فاعلية عقار "ريمديسفير"، والتحذير من تناوله، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية لم تحذر منه كعلاج فعال ضمن بروتوكول علاج ناجح للفيروس إلا أنها وضعت لاستخدامه بعض المحاذير منها الحالات المتأخرة من المرض.

وقال إن الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس لا يشكل أي غرابة فمر مثل كل دول العالم تأثرت بالموجة الثانية التي توصف بأنها أكثر شراسة من الأولى مطالبا المواطنين بتوخي الحذر والالتزام التام والإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة حنى لا تدخل البلاد في منعطف لا يحمد عقباه.