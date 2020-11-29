شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محافظ المنوفية بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد الحالات الإيجابية بمكتبه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علمت «المصرى اليوم» بظهور نتيجة المسحة الخاصة باللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وتبين إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقام المحافظ بعزل نفسه في الاستراحة الخاصة بالمحافظة في مدينة شبين الكوم.
وقالت مصادر إن المحافظ بصحة جيدة، ويقوم بمتابعة مهام عمله تليفونيًا وعبر الإنترنت من الاستراحة، بينما يخضع للعلاج وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، كأي حالة عزل منزلي.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد من مكتب المحافظ إلى 5 أشخاص بعد أن أثبتت نتيجة المسحة، الأحد، إصابة موظف جديد من طاقم مكتب المحافظ.
وقامت إدارة الطب الوقائى في مديرية الصحة بالمنوفية بتطهير مكتب المحافظ ومكاتب طاقم مكتبه والدور الأرضى بمبنى الديون العام لمحافظة المنوفية كاملاً والذى يوجد به مكتب المحافظ ومكاتب طاقمه.
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