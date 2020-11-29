شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة: إلغاء سفر راكب بعد إيجابية تحليل «PCR» لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور حازم حسين، إلغاء سفر راكب يحمل تحليل PCR إيجابي، واتخذت الإجراءات اللازمة وجرى السماح له بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وقالت مصادر في مطار القاهرة الدولي، إنّه في أثناء إنهاء إجراءات سفر الركاب على رحلة طيران مصر للطيران رقم 912 المتجهة إلى دبي، بدأ موظف شركة مصر للطيران الكشف على الإجراءات الخاصة بالركاب من بطاقات صحية وشهادة تحليل PCR، وتبين وجود راكب يحمل تحليل فيروس كورونا PCR إيجابي، وعلى الفور تم إبلاغ إدارة الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، وتقرر منع الراكب من السفر والسماح له بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في المطارات.