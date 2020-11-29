شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة: تجهيز المعامل الإلكترونية لاختبارات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من تجهيز المعامل الإلكترونية بمقرها بكلية الطب البيطري بسعة ٥١٠ جهاز لإستقبال طلاب الجامعة خلال إمتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن جانبه قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوميرافقه الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والمهندسة هبه إمام مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة والمهندس عادل البير مدير إدارة تصميم المشروعات وفريق الدعم التكنولوجي بالجامعة المهندس أحمد هلال والمهندس هيثم العدوى بجوله تفقدية داخل معامل الاختبارات الالكترونية بطب بيطرى القناة حيث تابع سيادته تجهيزات المعامل مشيرا إلى أنه تم توريد الدسكات الخاصة بالطلاب ويتم حاليا تركيبها وتجهيزها لإستقبال الأجهزه التي سيتم توريدها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أن المعامل الإلكترونية بمقرها ببيطرى القناة تشمل أربع معامل اثنين بسعة ٢٠٠ جهاز واثنين بسعة ٦٠ جهاز .لافتا إلى ان هناك خطة شاملة لتعميم المعامل الاليكترونية على جميع كليات الجامعة في اطار توجيهات وزارة التعليم العالى ودكتور احمد زكى رئيس الجامعة