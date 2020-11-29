شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على بداية تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهى والورش والمولات (جدول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ المحافظات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق أول ديسمبر 2020 تطبيق قرار وزارة التنمية المحلية الذى يحدد مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات والمطاعم والورش ومحلات الأعمال الحرفية، وذلك تطبيقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتحديد مواعيد للغلق صيفًا وشتاءًا.

وقال وزير التنمية المحلية في تصريحات سابقة إنه سيتم التنسيق بين وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في المحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة بغرض تحقيق الانضباط فى الشارع والحفاظ على الصحة العامة والقضاء على العشوائيات وتخفيض حدة الضوضاء وعدم ازعاج المواطنين ، خصوصًا فى ظل إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

جدول مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش صيفًا وشتاءًا:

البيان صيفًا شتاءًا فتح غلق فتح غلق المطاعم والكافيهات والبازارات فى المولات وخارجها 5ص 1ص 5ص 12م مواعيد الغلق الخميس والجمعة والأجازات والأعياد الرسمية 1 صباحًا شتاءًا خدمة تيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءًا الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية 8ص 7م 8ص 6م يستثنى الورش على الطريق والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين محال السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات مستثناة من قرارات المواعيد

وحدد قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، موعد بدء التوقيت الصيفى المذكور في هذا القرار ليبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر ابريل كل عام ويستمر حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ويبدأ بعدها تنفيذ التوقيت الشتوى.