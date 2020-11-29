مطران الكاثوليك بالمنيا يترأس حفل دخول راهبة جديدة للخدمة الثلاثاء المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا باسليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا، الثلاثاء المقبل بكنيسة السيدة العذراء احتفال راهبات بنات القديسة حنة بالنذور الدائمة -هي المرحلة النهائية في الرهبنة حيث يعلن الراهب النذرالأخير الدائم في احتفال كبير، وبهذا يكون الراهب مستعدًا للخدمة خارج الدير.
وقد تم تجليس الأنبا باسليوس فوزى ، مطران المنيا الجديد، يوم الجمعة 13 نوفمبر، حيث ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، صلوات تجليس الأنبا باسيليوس فوزي، خلفا للأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق، والذى تقدم باستقالته وتخليه عن منصبه سبتمبر الماضى.
قال السينودس البطريركى للكنيسة الكاثوليكية، فى بيان له، اعتمد البابا فرنسيس ، انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة ، للأنبا باسيليوس فوزي؛ مطران إيبارشية سوهاج؛ مطرانا لكرسي "هيرموبوليس" المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق الذكر
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