شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الحلوة.. أقباط يقدمون الطعام للعاملين فى بناء مدرسة للقرآن الكريم بقنا‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت قرية العربات جنوب محافظة قنا، لافتة وطنية تحمل رسالة الأخوة والتعاون ما بين الأقباط والمسلمين بالمحافظة، حيث شارك أقباط القرية في تقديم الطعام للعاملين بمدرسة القرآن الكريم بالقرية أثناء أعمال القواعد الخرسانية كرسالة للمساهمة وواجب الضيافة للعاملين في المدرسة، ومثالًا للأخوة والترابط ما بين المسيحين والمسلمين.

وأوضح أهالي القرية، أن أعمال البناء والخرسانة شهدت حضورا كثيفا من أهالي القرية للمشاركة في الأعمال والمساهمة في مدرسة القرآن التي تعد الأولى من نوعها فى القرية والمركز، وتقام على مساحة 300 متر تقريبا لتكون بداية لمقر جمعية تنمية ومن أنشطتها مدرسة لتعليم القرآن وحضانة ثنائية اللغة نموذجية ومستوصف، وتتكون بمستويات خاصة للقرآن الكريم.

وتتكون المدرسة من 4 طوابق متعددة الفصول بالإضافة إلى الحضانة ثنائية اللغة، تخدم جميع أبناء المركز وليس قرية العربات فقط وتقام من المجهودات الذاتية بمساعدة أهل الخير لاستكمال البناء.