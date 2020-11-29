شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: لدينا أفضل أساتذة الأورام في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورمحمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن هناك أكثر من 16 مشروع على مستوى الجامعة، ومن أبرزها مشروع تطوير معهد الأورام القديم، وهناك حجم ضغط كبير، ولكن هناك إصرار وإرادة كبيرة لخدمة الناس، وأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية الحالية في المعهد، مشيرا إلى أن الباب الجنوبي للمعهد كان مُهمَل، فتم تشكيل لجان هندسية لترى مدى صلاحيته، وتم اتخاذ قرار بتطور البوابة والمبنى.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "الطاقة الاستيعابية ستزيد بنسبة 90% للمبنى الذي سيتم تطويره، بتكلفة 313 مليون جنيه بجهود ذاتية، وكنا في البداية نعتقد أن الطاقة الاستيعابية ستزيد 70% فقط، ولكن بعد زيادة عدد الأسرة والأجهزة الحديثة ستصل إلى 90%".

وقال: "لدينا أكبر أساتذة للأورام في الشرق الأوسط، ولكن ينطلق من وضع جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، ولدينا مستشفى الثدي في التجمع، المعنية بأورام وأمراض الثدي وتخدم قطاع ضخم".